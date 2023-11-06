Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Live Science: упражнения на пресс не помогают улучшить фигуру
Продажи смартфонов упали до рекордно низких значений по всему миру
Помощника Залужного взорвали, чтобы главком ВСУ придержал язык
RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов
Шведские врачи выяснили, почему детям до 2 лет вредно смотреть мультфильмы
“Украинская правда” опубликовала фото с места гибели помощника Залужного
Филипп Киркоров удивил фанатов эротическим танцем на концерте в Дубае
Science Direct: употребление авокадо снижает риск развития диабета
Елена Ваенга вместе с сыном уехали из России

Врачи рассказали, что физическая нагрузка может спасти от развития деменции

1:42
Наука

Врачи сообщают, что ряд простых, но важных факторов может помочь защитить пожилых людей от снижения когнитивных функций, таких как память и способность к обучению. Физическая активность, отсутствие стресса, обучение новым навыкам и качественный сон имеют положительное воздействие на мозг и могут предотвратить деменцию и другие нейродегенеративные заболевания.

Врачи рассказали, что физическая нагрузка может спасти от развития деменции
Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Британский психолог Энтони Томпсон подчеркнул, что учеба новому, изучение языков и чтение книг способствуют развитию нейронных связей в мозге, увеличивая его пластичность. Это, в свою очередь, помогает защититься от деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Психиатр Адам Мортон отметил важность качественного сна, который оказывает положительное воздействие на память. Семь-девять часов качественного сна способствуют укреплению когнитивных функций. Физическая активность также снижает риск когнитивных нарушений, и рекомендуется выполнять аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Доктор Мортон предупреждает о вреде стресса, который может негативно воздействовать на когнитивные функции. Стресс может привести к воспалению в мозге и дисфункции нейронов. По его рекомендации, йога и медитация могут помочь справляться со стрессом. Он также подчеркивает важность социальной активности, утверждая, что одиночество увеличивает риск развития деменции, в то время как общение и социальная деятельность способствуют поддержанию когнитивного здоровья.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Деменция. Чего ждать близким?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
Главком ВСУ Залужный отреагировал на смерть своего помощника: Чистяков погиб в день своего рождения
Власти Словакии подтвердили, что не будут поставлять Киеву оружие, но не запрещают это делать коммерсантам
Bloomberg: Россия планирует разместить военную базу на южных границах Европы
Возле бизнес-центра в Екатеринбурге нашли тело человека
В Петербурге зацепер упал с крыши "Сапсана"
Под Киевом на гранате подорвался и погиб помощник Залужного
Фёдор Бондарчук и его бывшая жена Светлана избегали друг друга на премьере
Сообщество учёных обвинило певца Shaman в списывании дипломной работы из "Википедии"
В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс Кругетс смог сбросить почти треть веса
Генсек ООН: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников