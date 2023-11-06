Врачи рассказали, что физическая нагрузка может спасти от развития деменции

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Врачи сообщают, что ряд простых, но важных факторов может помочь защитить пожилых людей от снижения когнитивных функций, таких как память и способность к обучению. Физическая активность, отсутствие стресса, обучение новым навыкам и качественный сон имеют положительное воздействие на мозг и могут предотвратить деменцию и другие нейродегенеративные заболевания.

Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Британский психолог Энтони Томпсон подчеркнул, что учеба новому, изучение языков и чтение книг способствуют развитию нейронных связей в мозге, увеличивая его пластичность. Это, в свою очередь, помогает защититься от деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Психиатр Адам Мортон отметил важность качественного сна, который оказывает положительное воздействие на память. Семь-девять часов качественного сна способствуют укреплению когнитивных функций. Физическая активность также снижает риск когнитивных нарушений, и рекомендуется выполнять аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Доктор Мортон предупреждает о вреде стресса, который может негативно воздействовать на когнитивные функции. Стресс может привести к воспалению в мозге и дисфункции нейронов. По его рекомендации, йога и медитация могут помочь справляться со стрессом. Он также подчеркивает важность социальной активности, утверждая, что одиночество увеличивает риск развития деменции, в то время как общение и социальная деятельность способствуют поддержанию когнитивного здоровья.

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Деменция. Чего ждать близким?