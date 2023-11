Your browser does not support the audio element.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился примерами первых результатов работы чат-бота Grok, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других генеративных искусственных интеллектов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.