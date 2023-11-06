Илон Маск представил свой аналог нейросети ChatGPT

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился примерами первых результатов работы чат-бота Grok, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других генеративных искусственных интеллектов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Grok — это чат-бот и генеративный искусственный интеллект, созданный стартапом xAI, принадлежащим Илону Маску. В отличие от ChatGPT и подобных сервисов, Grok обучается на контенте из социальной сети X (ранее Twitter*). База данных Grok постоянно обновляется в реальном времени благодаря появлению нового контента в X.

Кроме того, по словам Маска, языковая модель его нейросети ориентирована на сарказм и склонна к острым комментариям. Сам Маск признался, что не знает, кто "подарил" нейросети этот "характер".

В качестве примера работы Grok миллиардер опубликовал скриншот своей переписки с ботом. Маск попросил бота рассказать о создателе криптобиржи FTX Сэме Бэнкмане-Фриде которого недавно признали виновным в мошенничестве с криптовалютой. Нейросеть назвала это событие "пикантным" и отметила, что возможный срок заключения в 110 лет дает достаточно времени для размышлений о последствиях своих действий.

Ранее Илон Маск заявлял о возможных опасностях искусственного интеллекта.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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