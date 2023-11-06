Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ в панике: экс-бойцы ЧВК "Вагнер" появились под Кременной 
Путешественник Алексей Жирухин дал советы россиянам для поездки в Абхазию
Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный призвал поляков говорить по-русски
В Киеве заявили о переходе конфликта Зеленского и Залужного в горячую фазу
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что будущее за такими певцами, как Shaman
Женщину с ребёнком сбили на «зебре» в Новосибирске
По стопам питерской ОПГ в Сергиевом Посаде завелась очередная этническая банда
Диетолог рассказал о преимуществах Омега-3 для мужчин
Кухонные шкафы резко подорожали в России

Илон Маск представил свой аналог нейросети ChatGPT

1:41
Наука

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился примерами первых результатов работы чат-бота Grok, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других генеративных искусственных интеллектов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Илон Маск представил свой аналог нейросети ChatGPT
Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Grok — это чат-бот и генеративный искусственный интеллект, созданный стартапом xAI, принадлежащим Илону Маску. В отличие от ChatGPT и подобных сервисов, Grok обучается на контенте из социальной сети X (ранее Twitter*). База данных Grok постоянно обновляется в реальном времени благодаря появлению нового контента в X.

Кроме того, по словам Маска, языковая модель его нейросети ориентирована на сарказм и склонна к острым комментариям. Сам Маск признался, что не знает, кто "подарил" нейросети этот "характер".

В качестве примера работы Grok миллиардер опубликовал скриншот своей переписки с ботом. Маск попросил бота рассказать о создателе криптобиржи FTX Сэме Бэнкмане-Фриде которого недавно признали виновным в мошенничестве с криптовалютой. Нейросеть назвала это событие "пикантным" и отметила, что возможный срок заключения в 110 лет дает достаточно времени для размышлений о последствиях своих действий.

Ранее Илон Маск заявлял о возможных опасностях искусственного интеллекта.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Илон Маск. Спаситель человечества или интриган, мечтающий о власти
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
Илон Маск представил свой аналог нейросети ChatGPT
Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный призвал поляков говорить по-русски
В Киеве заявили о переходе конфликта Зеленского и Залужного в горячую фазу
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что будущее за такими певцами, как Shaman
Женщину с ребёнком сбили на «зебре» в Новосибирске
Врач рассказала, как предотвратить инфаркт: "Измените меню"
По стопам питерской ОПГ в Сергиевом Посаде завелась очередная этническая банда
Диетолог рассказал о преимуществах Омега-3 для мужчин
Кухонные шкафы резко подорожали в России
Глава МИД Словакии Бланар считает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников