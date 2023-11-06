Ученые УрО РАН и УРФУ нашли лекарство от деменции

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН, совместно с исследователями из Индии, разработали инновационный метод создания безопасных веществ, которые могут послужить основой для лекарств, предназначенных для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Это научное исследование было представлено Министерству образования и науки России.

С использованием новой технологии исследователи синтезировали и протестировали несколько соединений, аналогичных такрину — компоненту, присутствующему в известных препаратах для лечения деменции. Предварительные оценки показали, что эти новые соединения гораздо менее токсичны (на 2-5 раз) по сравнению с существующими лекарствами.

Доктор Нибин Джой Мутхипеедика, старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза Уральского федерального университета, пояснил, что эти эффективные новые вещества способны увеличивать уровень ацетилхолина в коре головного мозга, что замедляет разрушение нейронных связей. Это, в свою очередь, помогает пациентам сохранять когнитивные функции, такие как мышление, память и внимание, и продолжать активную жизнь на более долгий срок.

Ученые подчеркнули, что их метод можно применять не только в лабораторных условиях, но и в промышленных масштабах. Они также отметили, что для процесса не требуется использование токсичного угарного газа, а также высокого давления или температуры. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных и безопасных лекарств от болезни Альцгеймера.

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