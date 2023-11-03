Учёные выяснили, что курение тормозит белки, борющиеся с раком

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские исследователи из Института по изучению рака Онтарио пришли к выводу, что курение оказывает негативное воздействие не только на развитие онкологических заболеваний, но и на процесс лечения, поскольку оно разрушает защитные механизмы организма. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: openverse.org by lindsay-fox is licensed under CC BY 2.0.

В рамках исследования, команда ученых проанализировала ДНК более 12 тысяч образцов опухолей, представляющих 18 различных типов рака. Анализ выявил четкую связь между мутациями в ДНК при раке легких и характерным следом, оставляемым курением на генетическом материале.

Специалисты пришли к выводу, что вдыхание дыма от табака приводит к вредным изменениям в ДНК, которые называются мутациями остановки роста. Эти изменения влияют на способность организма производить важные белки, необходимые для борьбы с опухолями.

"Наши исследования доказали, что курение связано с изменениями в ДНК, которые мешают образованию супрессоров (подавателей) опухолей," — подчеркнула Нина Адлер, одна из соавторов исследования.

Ученые также обнаружили, что неправильное питание и употребление алкоголя также влияют на ДНК и могут ухудшить результаты лечения рака.

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