Ученые из Университета штата Мэриленд провели исследование, которое показало, что деятельность человека увеличивает соленость воздуха, почвы и пресной воды на планете Земля. Об этом сообщает журнал Nature Reviews Earth & Evolution.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.