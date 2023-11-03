Ученые рассказали об опасности засоления Земли

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета штата Мэриленд провели исследование, которое показало, что деятельность человека увеличивает соленость воздуха, почвы и пресной воды на планете Земля. Об этом сообщает журнал Nature Reviews Earth & Evolution.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

На Земле происходит множество естественных процессов, в результате которых соль накапливается на ее поверхности. Однако антропогенное воздействие, включая добычу полезных ископаемых, ускоряет этот процесс, приводя к увеличению "солевого цикла". Это может иметь негативные последствия для биоразнообразия и здоровья человека, так как соленость делает питьевую воду менее безопасной.

По оценкам ученых, антропогенная соленость уже охватила более 1 миллиарда гектаров земли. Соли даже проникают в атмосферу, однако этот факт пока не вызывает должного внимания и беспокойства.

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