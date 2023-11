Your browser does not support the audio element.

Предприниматель Илон Маск предостерегает о возможной опасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Insider.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.