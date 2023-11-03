Илон Маск заявил о возможных опасностях искусственного интеллекта

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Предприниматель Илон Маск предостерегает о возможной опасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Insider.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

На глобальной конференции по искусственному интеллекту Маск, в беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, выразил мнение, что ИИ должен быть направлен на пользу человечеству.

"Скорее всего, искусственный интеллект будет силой добра", — подчеркнул Илон Маск.

Однако основатель SpaceX и Tesla подчеркнул, что существует вероятность, что ИИ может стать "силой зла". Маск сравнил ИИ с волшебным джином из сказок, который немедленно исполняет все желания человека.

"Обычно такие сказки заканчиваются плохо", — добавил Маск.

Илон Маск оценил вероятность того, что ИИ может "восстать" против человека, как 20 процентов. Журналисты Insider напомнили, что предприниматель выступает за регулирование области искусственного интеллекта.

Также в разговоре с премьер-министром Великобритании Илон Маск высказал мнение, что ИИ освободит людей от необходимости тяжелой работы. Согласно прогнозу Маска, в будущем человек будет трудиться лишь для собственного удовольствия.

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