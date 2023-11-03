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Учёные создали крем для ускоренного заживления ран

1:46
Наука

Команда исследователей из Северо-Западного университета США разработала уникальный крем для восстановления и защиты кожи, и результаты их работы были опубликованы в статье на портале Medical Xpress.

Учёные создали крем для ускоренного заживления ран
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот крем создан на основе синтетического меланина, который имитирует естественный пигмент, производимый кожей в ответ на солнечное излучение (также известный как загар). Продукт можно применять непосредственно на поврежденную кожу для ускорения процесса заживления.

Результаты экспериментов показали, что синтетический меланин способен эффективно защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и способствовать восстановлению тканей после химических и солнечных ожогов. Это достигается за счет сокращения количества свободных радикалов, которые образуются в поврежденной коже. Обычно свободные радикалы ассоциируются с повреждением клеток и разрушением коллагена, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию рака кожи и признакам старения.

Синтетический меланин способен более эффективно поглощать свободные радикалы по сравнению с естественным меланином. Кроме того, новый препарат биосовместим, разлагаем, не содержит токсичных компонентов и становится невидимым при нанесении на кожу. После нанесения меланин остается на поверхности и не впитывается в глубокие слои кожи.

Авторы исследования считают, что их разработка может стать эффективным средством для лечения ожогов, вызванных радиацией, а также для улучшения состояния кожи пациентов, проходящих лучевую терапию при лечении онкологических заболеваний.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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