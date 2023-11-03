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В Испании нашли тела воинов самое первой войны в истории Европы

1:10
Наука

Испанские артефакты позволили пересмотреть тезис о том, что крупные военные столкновения в Европе начались 4 тысячи лет назад.

В Испании нашли тела воинов самое первой войны в истории Европы
Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

На самом деле войны были и раньше — минимум на 1000 лет. Это подтверждают находки пещерных останков трехсот древних жителей севера Испании. У 45% мужчин обнаружены телесные повреждения, которые, вероятно, привели к их гибели.

"Вместе с обнаруженными сорокю четырьмя наконечниками стрел и хаотичным способом захоронения тел говорит о том, что эти люди погибли в результате массового военного конфликта", — отмечают исследователи из Университета Вальядолида.

Ученые уверены в своих выводах, так как почти все 107 выявленных повреждений были на голове, что обычно характерно для участников массовых битв. Множество из них получили ранения от топоров, стрел и других режущих предметов.

Таким образом, теория об отсутствии войн в Европе до начала бронзового века может быть опровергнута под воздействием новых открытий, сообщает ТАСС со ссылкой на Scientific Reports.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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