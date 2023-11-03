В Испании нашли тела воинов самое первой войны в истории Европы

Испанские артефакты позволили пересмотреть тезис о том, что крупные военные столкновения в Европе начались 4 тысячи лет назад.
На самом деле войны были и раньше — минимум на 1000 лет. Это подтверждают находки пещерных останков трехсот древних жителей севера Испании. У 45% мужчин обнаружены телесные повреждения, которые, вероятно, привели к их гибели.
"Вместе с обнаруженными сорокю четырьмя наконечниками стрел и хаотичным способом захоронения тел говорит о том, что эти люди погибли в результате массового военного конфликта", — отмечают исследователи из Университета Вальядолида.
Ученые уверены в своих выводах, так как почти все 107 выявленных повреждений были на голове, что обычно характерно для участников массовых битв. Множество из них получили ранения от топоров, стрел и других режущих предметов.
Таким образом, теория об отсутствии войн в Европе до начала бронзового века может быть опровергнута под воздействием новых открытий, сообщает ТАСС со ссылкой на Scientific Reports.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.