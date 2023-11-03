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Ученые назвали причины исчезновения амфибий по всему миру: во всем виновата среда обитания

2:14
Наука

Земноводные представляют собой наиболее уязвимый класс позвоночных, где 40,7% видов находятся под угрозой исчезновения по всему миру. Особенно это актуально для саламандр и земноводных, обитающих в тропиках Южной Америки, согласно информации от портала "Национальные проекты", сообщает argumenti.ru.

Ученые назвали причины исчезновения амфибий по всему миру: во всем виновата среда обитания
Фото: Wikipedia by Petr Hamerník. Zoo Praha is licensed under CC BY-SA 4.0

Глобальная оценка численности земноводных на планете выявила, что чуть более 8 тысяч видов требуют включения в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Наибольшее количество вымирающих видов амфибий обитает на островах Карибского бассейна, в Центральной Америке, Тропических Андах, горах и лесах западного Камеруна и восточной Нигерии, на Мадагаскаре, в индийском штате Западные Гаты и на Шри-Ланке. Виды амфибий, находящиеся на грани исчезновения, также обнаружены в Бразильском Атлантическом лесу, на восточных склонах Дуги в Танзании, центральной и южной части Китая, а также на юге Аннамских гор во Вьетнаме.

С 1980 по 2004 годы болезни и утрата среды обитания привели к ухудшению состояния 91% видов амфибий. После 2004 года глобальное изменение климата стало причиной ухудшения состояния амфибий для 39% видов, а потеря среды обитания затронула 37% видов. Стабильное существование популяций земноводных подвергается угрозе из-за развития сельского хозяйства, промышленности и урбанизации.

Учёные из Московской Сельскохозяйственной Академии имени К. А. Тимирязева заявили, что для предотвращения возможной второй глобальной пандемии среди земноводных необходимо контролировать распространение грибной инфекции Batrachochytrium salamandrivorans в Европе и предотвращать ее распространение в Северной Америке. Они также рекомендуют проводить мониторинг популяций, чтобы выявить другие потенциальные риски заболеваний, а также разрабатывать практические инструменты для профилактики и лечения этих болезней.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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