"Лаборатория Касперского" обнаружила в Telegram шпионскую версию WhatsApp

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В Telegram начали распространять неофициальную версию WhatsApp для Android, содержащая вредоносные функции, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на отчёт "Лаборатории Касперского".

Фото: https://itcrumbs.ru/wp-content/uploads/2023/09/arplomizhsho.jpeg

Эта версия программы содержит неизвестное вредоносное ПО, обладающее функциями шпионажа. Вредоносное приложение может воровать данные с устройства, на котором оно установлено, включая контакты, информацию об аккаунтах и документы. Операторы могут также удаленно активировать программу для записи окружающих звуков. Эта шпионская утилита активируется при включении смартфона или его подключении к зарядному устройству.

Представители "Лаборатории Касперского" сообщили, что с 5 по 31 октября 2023 года защитные решения компании предотвратили более 340 000 атак с использованием опасной версии WhatsApp в более чем ста странах мира. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии и Йемене, и также с попытками инфицирования своих устройств столкнулись россияне.

Компания "Лаборатория Касперского" уведомила Telegram о наличии вредоносного ПО в обнаруженных каналах, но следует отметить, что вредоносные модификации также распространяются через различные веб-сайты, где пользователи могут скачать моды для мессенджеров.

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