В Telegram начали распространять неофициальную версию WhatsApp для Android, содержащая вредоносные функции, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на отчёт "Лаборатории Касперского".
Эта версия программы содержит неизвестное вредоносное ПО, обладающее функциями шпионажа. Вредоносное приложение может воровать данные с устройства, на котором оно установлено, включая контакты, информацию об аккаунтах и документы. Операторы могут также удаленно активировать программу для записи окружающих звуков. Эта шпионская утилита активируется при включении смартфона или его подключении к зарядному устройству.
Представители "Лаборатории Касперского" сообщили, что с 5 по 31 октября 2023 года защитные решения компании предотвратили более 340 000 атак с использованием опасной версии WhatsApp в более чем ста странах мира. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии и Йемене, и также с попытками инфицирования своих устройств столкнулись россияне.
Компания "Лаборатория Касперского" уведомила Telegram о наличии вредоносного ПО в обнаруженных каналах, но следует отметить, что вредоносные модификации также распространяются через различные веб-сайты, где пользователи могут скачать моды для мессенджеров.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Американский акушер-гинеколог тайно использовал свою собственную сперму для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у своей пациентки.