Глава Примгидромета Кубай рассказал о штормовом предупреждении в Приморье

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Глава Примгидромета Борис Кубай дал комментарий по поводу предупреждения о шторме в Приморье на 6-7 ноября. Он поделился прогнозом событий, которые ожидаются в этот период.

Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

"В течение дня 6 ноября циклон будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья, унося интенсивные дожди вместе с собой, а ему в тыл, с северо-запада, начнет поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами," — заявил глава Примгидромета.

Борис Кубай также отметил, что с приходом циклона наступит похолодание. Вдоль всей территории края ожидается снег различной интенсивности, а также метель и гололед. В центральных районах снег сохранится, включая 7 ноября, но к вечеру он должен прекратиться, сообщает zr.media.

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