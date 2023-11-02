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На Алтае нашли пещеру с ДНК древних людей

3:15
Наука

Следы жизни, которые, предположительно, принадлежали денисовскому человеку, были найдены в пещере Козья на Алтае. Это было обнаружено благодаря набору каменных орудий, которые археологи обнаружили в этой пещере. Михаил Шуньков член-корреспондент РАН и заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук поделился этой информации.

На Алтае нашли пещеру с ДНК древних людей
Фото: openverse eurekalert by J.C. Vera Rodríguez is licensed under CC-BY 4.0

По всей вероятности, денисовский человек заселял эту пещеру, которая находится в 100 километрах от Денисовой пещеры. Эта пещера была местом обитания в конце среднего палеолита, примерно между 60 тысяч и 50 тысяч лет назад. По словам Шунькова, пещера представляет собой небольшой лагерь для первобытных охотников, что подтверждается толщиной культурного слоя, наличием животных костей и артефактов.

Эта пещера находится между двумя разными культурами - денисовцами и неандертальцами. Однако по археологическим находкам, она ближе к культуре денисовцев. В настоящее время образец кости, вероятно, человеческого зуба, найденный в пещере, отправлен на анализ ДНК. Ученые планируют продолжить исследования пещеры Козья.

Михаил Шуньков также рассказал, что в настоящее время археологи совместно с коллегами из Казахстана изучают археологический памятник в Восточном Казахстане, который находится в западных предгорьях Большого Алтая. Там были обнаружены каменные орудия, очень похожие на те, что были найдены в Денисовой пещере. Самые древние слои этого памятника датируются возрастом около 50 тысяч лет.

Шуньков отметил, что, несмотря на сложность определения, к какому виду человека принадлежат эти артефакты, они технологически и культурно ближе к материалам, найденным в Денисовой пещере. В настоящее время проводятся исследования для выяснения, кто именно создал эту культуру - Homo Sapiens или поздние денисовцы. Собраны образцы для датирования и палеогенетического анализа, и в скором времени будут получены результаты.

Денисова пещера, расположенная в Алтайских горах на высоте 600 метров над уровнем моря, является самой древней из известных обитаемых пещер на территории Сибири. Более 40 лет проводились исследования, и в пещере были обнаружены археологические находки возрастом более 300 тысяч лет. Известность пещера получила в 2010 году, когда ученые расшифровали ДНК из фрагмента мизинца девочки, найденного во время раскопок. Это привело к открытию нового подвида древнего человека, денисовского человека. Раскопки в пещере продолжаются, и она стала ценным источником информации о человеческой истории в плейстоцене. В пещере были найдены останки денисовцев, неандертальцев и девочки-метиса, а в 2022 году она была включена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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