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Ученые дали оценку гибели четырех планет

2:59
Наука

Международная группа астрономов представила исследование, описывающее неутешительную судьбу четырех экзопланет, которые обращаются вокруг звезды, подобной нашему Солнцу и находящейся примерно в 57 световых годах от нас.

Ученые дали оценку гибели четырех планет
Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Рассматривается звезда по имени Rho Coronae Borealis (сокращенно Ро CrB), которая по массе, радиусу и яркости сходна с нашим Солнцем и находится в созвездии Северной Короны. Отличие заключается в возрасте, который в два раза превышает возраст нашей Солнечной системы.

Следовательно, Ро CrB быстрее нашего Солнца приближается к стадии красного гиганта. Ученые предсказывают, что это произойдет не раньше, чем через миллиард лет, и что в течение этого времени судьба экзопланет, вращающихся вокруг нее, будет мрачной. Исследователи использовали различные модели звездной эволюции, чтобы предположить будущее звезды и ее планет. Проекции указывают на то, что через миллиард-полтора лет звезда станет красным гигантом и может раздуться до огромных размеров, что, кстати, вероятно и для нашего Солнца.

Звезда Ро CrB известна наличием четырех экзопланет, названных Rho Coronae Borealis b, c, d и e, в порядке их открытия, а не удаленности от звезды. Планеты e, b и c находятся в наибольшей опасности, так как расположены ближе всего к звезде, и исследование указывает на возможность их полного поглощения Ро CrB.

Заметим, что массы этих четырех планет варьируют от суперземель до газовых гигантов, и все они находятся намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Две внутренние планеты даже ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу, что означает их неизбежную судьбу. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет.

Существует несколько сценариев развития событий. Например, планетам может потребоваться десятилетия, чтобы приблизиться к звезде, и, возможно, они будут уничтожены излучением звезды, которая их испарит, в пути. В другом случае, планеты могут быть разрушены приливными волнами, достигая так называемого предела Роша. При таком сценарии планеты сами могут помочь звезде увеличить свой объем, раздувая ее еще больше, сообщает "Российская газета".

Тем не менее, существует вероятность, что какая-то планета сможет выжить. Теория предполагает, что планеты начнут взаимодействовать гравитационно по-разному, когда звезда начнет раздуваться. По мере расширения звезда теряет массу, что создает приливные эффекты. В редких случаях это может отодвинуть планету дальше от звезды, предоставив ей шанс на выживание. Тем не менее, в данном случае лишь одной из четырех планет будет уготована эта возможность.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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