Lancet: когнитивные способности пожилых ухудшились во время пандемии COVID-19

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона, выявило, что когнитивные способности людей старше 50 лет ухудшились в результате пандемии COVID-19. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале "The Lancet", сообщает Газета.Ru.

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Ученые провели онлайн-исследование, в котором приняли участие более трех тысяч интернет-пользователей в возрасте от 50 до 90 лет. Им предложили пройти тест на оценку когнитивных функций. Анализ результатов показал, что скорость ухудшения когнитивных способностей значительно увеличилась в первый год пандемии. Ученые установили, что навыки пространственной ориентации, запоминания, обработки и анализа информации ухудшались на 50% быстрее.

Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что пожилые люди в течение длительного времени соблюдали режим самоизоляции. Они меньше двигались, реже общались с друзьями и родственниками, а также употребляли больше алкоголя.

Авторы исследования отметили, что жизнь в подобных условиях повышает риск развития деменции у пожилых людей. Ученые рекомендуют людям в возрасте 50 лет и старше более внимательно следить за изменениями в своем здоровье и обращаться к врачу при возникновении признаков когнитивных нарушений.

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