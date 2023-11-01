Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну

Ученые из Китая выявили внутри планеты значительное аномальное явление, указывающее на возможное столкновение с космическим объектом, которое могло привести к появлению Луны.
До настоящего времени ученые продолжают размышлять над загадкой происхождения этого естественного спутника. Согласно преобладающей теории, около 4,5 миллиардов лет назад произошло столкновение Земли с протопланетой размером, сравнимым с Марсом, которую называют Тейя. Выбросы материала в космос могли способствовать формированию Луны, как сообщается в журнале Nature.
Ученые из Шанхайской астрономической обсерватории с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что спутник унаследовал свой состав от Тейи, в то время как первоначальная Земля, или Гайя, получила сравнительно небольшое количество материала от этого космического тела. Симуляция столкновения показала, что после удара на планете произошло разделение мантии.
"Падение Тейи привело к формированию значительных различий в составе и свойствах верхней и нижней мантии, что также запустило процесс геологической эволюции Земли," — отметил профессор Дэн Хунпин.
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