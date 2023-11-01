Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Китая выявили внутри планеты значительное аномальное явление, указывающее на возможное столкновение с космическим объектом, которое могло привести к появлению Луны.

Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

До настоящего времени ученые продолжают размышлять над загадкой происхождения этого естественного спутника. Согласно преобладающей теории, около 4,5 миллиардов лет назад произошло столкновение Земли с протопланетой размером, сравнимым с Марсом, которую называют Тейя. Выбросы материала в космос могли способствовать формированию Луны, как сообщается в журнале Nature.

Ученые из Шанхайской астрономической обсерватории с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что спутник унаследовал свой состав от Тейи, в то время как первоначальная Земля, или Гайя, получила сравнительно небольшое количество материала от этого космического тела. Симуляция столкновения показала, что после удара на планете произошло разделение мантии.

"Падение Тейи привело к формированию значительных различий в составе и свойствах верхней и нижней мантии, что также запустило процесс геологической эволюции Земли," — отметил профессор Дэн Хунпин.

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