Учёные заявили, что многие антибиотики перестали действовать против детских инфекций

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Сиднейского университета (USYD) пришли к выводу, что многие антибиотики, которые долгое время использовались для лечения распространенных детских инфекций, теперь теряют свою эффективность из-за устойчивых бактерий. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Southeast Asia.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Были проанализированы 86 научных работ, содержащих данные о чувствительности к антибиотикам более чем 6600 видов бактерий из 11 стран. Оказалось, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), теперь эффективны менее чем в 50% случаев при лечении таких детских инфекций, как пневмония, сепсис (инфекции кровотока) и менингит (воспаление оболочки мозга). Например, антибиотик цефтриаксон теперь будет эффективен всего в трети случаев сепсиса или менингита у новорожденных, а гентамицин — менее чем в половине случаев.

Устойчивость к противомикробным препаратам, согласно ВОЗ, является одной из десяти главных мировых угроз общественному здравоохранению. Последние глобальные рекомендации ВОЗ по использованию антибиотиков были опубликованы в 2013 году. Авторы исследования считают, что необходимо обновить эти рекомендации, учитывая новые данные, и приложить больше усилий к разработке новых антибиотиков.

Особенно остро проблема проявляется в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, таких как Индонезия и Филиппины, где ежегодно регистрируются тысячи летальных случаев у детей, вызванных инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Каждый год во всем мире около трех миллионов новорожденных сталкиваются с сепсисом, и из них 570 тысяч не выживают.

Доктор Фиби Уильямс из Сиднейского университета, ведущий автор исследования, подчеркивает, что эта проблема находится на пороге и требует немедленных действий. Устойчивость к антибиотикам нарастает быстрее, чем предполагалось, и необходимо разработать новые подходы, чтобы противостоять инфекциям с множественной лекарственной устойчивостью и предотвратить тысячи смертей среди детей.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Умный Медик [УМ] - Механизм действия Антибиотиков. Базовое видео по фармакологии.