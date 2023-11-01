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Ученые опровергли миф о 7-8 часах сна как идеальной норме

1:01
Наука

Исследователи из университета Осло, Норвегия, провели исследование, чтобы проверить, действительно ли оптимальной продолжительностью сна являются 7-8 часов, как долгое время считалось, и может ли недостаток сна увеличивать риск деменции.

Ученые опровергли миф о 7-8 часах сна как идеальной норме
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Они обратили внимание на скорость атрофии коры головного мозга, которая связана с ухудшением когнитивных способностей. Исследователи анализировали тысячи результатов МРТ головного мозга у людей в возрасте от 20 до 89 лет, учитывая различные факторы, такие как доход, индекс массы тела и симптомы депрессии.

В итоге они пришли к выводу, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга, и оптимальной продолжительностью сна является 6,5 часа, а не 7-8 часов, как считалось ранее. Сон менее 5,7 часов или более 8 часов считается нежелательным.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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