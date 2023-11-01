Чрезмерное потребление соли с пищей связано с повышенным риском развития диабета 2-го типа, говорят исследователи

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Ученые из Университета Тулейна (TU) предупреждают, что употребление соли в больших количествах с пищей может значительно увеличить вероятность развития диабета 2-го типа. Исследование, проведенное на основе данных из Британского Биобанка, обнародовано в журнале Mayo Clinic Proceedings.

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Более 400 тысяч взрослых были опрошены учеными, и в результате 11 лет и 8 месяцев наблюдений было выявлено свыше 13 тысяч случаев диагностирования диабета 2-го типа. Участники исследования, которые добавляли соль в еду "иногда", "обычно" или "всегда", имели соответственно на 13%, 20% и 39% больший риск заболеть диабетом 2-го типа по сравнению с теми, кто употреблял соль "никогда" или "редко".

Лидер исследования, Лу Ци, отмечает, что, несмотря на то, что ранее было известно, что ограничение соли может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии, эта работа впервые подчеркивает важность отказа от соли для предотвращения диабета 2-го типа.

Ученые призывают к дополнительным исследованиям с целью выявить механизмы, почему чрезмерное употребление соли может быть связано с увеличенным риском диабета 2-го типа. Данные исследования показали, что добавление соли в пищу коррелирует с факторами, которые способствуют развитию диабета 2-го типа, и ученые считают, что именно в этом кроется объяснение обнаруженной взаимосвязи.

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