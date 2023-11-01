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Ученые назвали новый скрытый симптом болезни Альцгеймера

1:33
Наука

В начальной стадии развития болезни Альцгеймера происходит активация метаболизма в определенной области мозга, известной как гиппокамп, как утверждается в исследовании, проведенном учеными из Каролинского института в Швеции. В рамках этого исследования ученые использовали мышей, у которых развитие болезни Альцгеймера протекало сходным образом с человеческим.

Ученые назвали новый скрытый симптом болезни Альцгеймера
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Ускорение метаболизма у молодых мышей сопровождалось изменениями в синапсах, вызванными нарушением процесса аутофагии, который отвечает за регенерацию на внутриклеточном уровне.

Со временем уровень метаболизма в мозге пациентов с Альцгеймером обычно снижается, что способствует разрушению синапсов. Эти изменения наблюдались также у старых мышей, у которых развитие болезни занимало больший промежуток времени. Интересно, что изменения в метаболизме могут проявляться даже до образования характерных нерастворимых бляшек в мозге.

Аналогичные изменения в энергетическом балансе мозга ранее отмечались при изучении снимков мозга пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера, но теперь исследователи смогли выявить их на более ранних этапах развития заболевания.

"В будущем наши ученые планируют более подробно изучить роль митохондрий и аутофагии в развитии болезни Альцгеймера с целью замедлить прогрессирование этого заболевания". — отмечает Профессор Мария Анкаркрон из Каролинского института, участвовавшая в исследовании

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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