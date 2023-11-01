Редкий тип космического взрыва может сделать Землю непригодной для жизни на тысячи лет

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Учёные провели исследование, которое позволило определить возможные последствия столкновения нейтронной звезды вблизи Земли. Килоновые волны, возникающие при таких столкновениях, могут оказаться гораздо более опасными, чем сначала предполагалось. Несмотря на то, что вероятность такого события на практике крайне мала, его последствия могут быть катастрофическими. Давайте рассмотрим, что ждёт нас в случае подобного столкновения.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Килоновые волны: Что это такое?

События, называемые килоновыми волнами, происходят при столкновении нейтронных звёзд. Нейтронные звёзды представляют собой остатки мертвых звёзд и отличаются невероятной плотностью. Оценки показывают, что даже чайная ложка вещества из нейтронной звезды весила бы около 10 миллионов тонн. Это эквивалентно весу 350 статуй Свободы, балансирующих на обычной ложке. Столкновения нейтронных звёзд сопровождаются вспышками гамма-излучения и выбросами заряженных частиц, движущихся со скоростями, близкими к скорости света. Эти события являются самыми мощными в Вселенной и создают элементы тяжелее свинца, такие как золото и платина, что невозможно при обычных условиях.

Гравитационные волны

Слияния нейтронных звёзд вызывают распространение гравитационных волн. Эти волны можно обнаружить даже на Земле, несмотря на огромное расстояние, на котором происходят события. Нейтронные звёзды могут существовать в двойных системах, и их слияние порождает уникальные исследовательские возможности.

Гамма-Излучение и Ультрафиолетовое излучение

Самым очевидным угрожающим аспектом килоновых волн является гамма-излучение. Это излучение обладает настолько высокой энергией, что может ионизировать атомы и разрушить озоновый слой Земли. Это, в свою очередь, приведёт к повышенной ультрафиолетовой радиации от солнца и угрозе для живых организмов на Земле.

Послесвечение и рентгеновское излучение

Когда струи гамма-лучей взаимодействуют с газом и пылью в межзвёздной среде, они порождают рентгеновское излучение, называемое рентгеновским послесвечением. Это излучение обладает более продолжительным характером и способно также ионизировать озоновый слой. Однако Земле нужно находиться на относительно близком расстоянии от источника, чтобы оно стало угрозой.

Космические Лучи

Наиболее опасным последствием столкновения нейтронных звёзд являются высокоэнергетичные заряженные частицы, известные как космические лучи. Эти частицы распространяются от эпицентра события в виде расширяющегося пузыря и могут разрушить озоновый слой, сделав планету уязвимой для ультрафиолетовой радиации в течение тысяч лет.

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