Британский врач заявил, что повышенное давление увеличивает риск деменции

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Специалист по неотложной медицинской помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй сообщил о связи гипертонии с увеличенным риском развития деменции, пишет Daily Mail.

Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Галлоуэй указал, что недавние исследования, проведённые австралийскими учёными, подтвердили гипотезу о связи между гипертонией и вероятностью развития деменции. В ходе анализа 17 исследований, посвященных связи артериального давления с когнитивными нарушениями, было обнаружено, что у людей с гипертонией вероятность развития старческой слабоумия увеличивается на 42%.

Специалист объяснил, что повышенное давление может ухудшать приток крови к мозговым тканям, что, в свою очередь, может способствовать скоплению амилоидных белков в коре мозга. Такие отложения характерны для болезни Альцгеймера.

Галлоуэй рекомендует снижать артериальное давление и укреплять здоровье через физические упражнения, такие как бег и ходьба, а также правильное питание. Он также советует избавиться от лишнего веса и регулярно контролировать артериальное давление, а также исключить употребление алкоголя из рациона.

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