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В декабре выйдет российский "антишпионский" смартфон

1:33
Наука

Презентация российского "антишпионского" смартфона "Р-ФОН" запланирована на 14 декабря и будет проведена разработчиками мобильной операционной системы смартфона, компанией НТЦ ИТ "РОСА". Событие состоится в 10.30 по московскому времени и будет доступно для просмотра на официальных веб-ресурсах НТЦ ИТ "РОСА" и "Рутек", как сообщили в научно-техническом центре информационных технологий.

В декабре выйдет российский "антишпионский" смартфон
Фото: Официальный Telegram-канал РОСА Мобайл by https://t.me/rosaphone

В сентябре представители НТЦ ИТ "РОСА" поделились информацией, что разработчики операционной системы для смартфона активно пишут собственные драйверы для всех компонентов устройства с целью обеспечения его защиты от шпионских атак.

Также в начале октября было объявлено о создании аналога службы iCloud, известной компании Apple. Разработчики смартфона работают над "РОСА Диск" — облачным сервисом, позволяющим пользователям автоматически синхронизировать свои файлы между устройствами.

"Р-ФОН" представляет собой российский смартфон, работающий на операционной системе "РОСА Мобайл" и ориентированный на широкий круг пользователей. Производство устройства стартовало в Саранске в сентябре, а выход на рынок запланирован на конец 2023 года. Представитель НТЦ ИТ "РОСА" ранее уточнил, что стоимость смартфона может составить до 40 тысяч рублей, однако конечная цена пока не установлена.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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