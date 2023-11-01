Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце

2:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Трансплантация органов свиньи человеку — это направление медицины, требующее дополнительного исследования, так как в настоящее время такие операции сопряжены с серьезными рисками, утверждает хирург-трансплантолог Михаил Каабак, как сообщает NEWS. ru.

Фото: Wikipedia by Кит Уэллер is licensed under Общественное достояние

Основная опасность такой процедуры заключается в возможности передачи инфекций от животного к человеку.

"При трансплантации органов животных мы также можем внести в себя некоторые вирусы, которые ранее нам не были известны," — предупредил эксперт.

По словам врача, специалистам необходимо тщательно изучить инфекции, присутствующие у животных, а также механизмы отторжения органов человеческим организмом.

На данный момент в мире было проведено всего две операции по пересадке свиных сердец человеку, но обе они завершились неудачей. Первая операция была проведена в США в начале 2022 года. Пациенту, 57 лет, была необходима трансплантация сердца, так как он страдал неизлечимым заболеванием, и его собственное состояние не позволяло провести трансплантацию человеческого донорского органа. К сожалению, он ушел из жизни через два месяца после операции.

В последние новости также поступила информация о втором пациенте, которому пересадили генетически модифицированное свиное сердце. Однако организм не принял новый орган, и мужчина скончался через шесть недель после операции.

Основной опасностью при такой операции является возможность передачи инфекций от животного к человеку.

"С пересадкой органов животных мы также можем получить некоторые вирусы, которые ранее нам не известны," — предупредил эксперт.

Согласно словам врача, специалистам предстоит тщательно изучить инфекции, которые могут находиться у животных, а также механизмы отторжения органов человеческим организмом.

На данный момент в мире были проведены две операции по пересадке свиного сердца человеку. Обе эти операции завершились неудачей. Первая пересадка была проведена в США в начале 2022 года. 57-летний пациент страдал от неизлечимого заболевания, и особенности его организма не позволяли пересадить ему человеческое донорское сердце. К сожалению, он скончался через два месяца после операции.

Недавно также стало известно, что второй пациент, которому было пересажено генетически модифицированное свиньей сердце, также ушел из жизни. Организм не принял новый орган, и мужчина скончался через шесть недель после трансплантации.

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Возможно ли выжить со свиным сердцем?