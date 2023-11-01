Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
Погранкомитет: ВСУ стянули 120 тысяч военных в направлении границы с Белоруссией

Food & Function: черная смородина способна предотвращать диабет

1:07
Наука

Неожиданную пользу черной смородины обнаружили ученые Королевского колледжа Лондона. Садовая ягода оказалась способна предотвращать развитие диабета второго типа, пишет издание Food & Function.

Food & Function: черная смородина способна предотвращать диабет
Фото: "black currant (cassis)" by kahvikisu is licensed under CC BY 2.0.

Утверждение экспертов основывается на результатах исследования, в котором участвовали 29 человек. Добровольцы в возрасте от 18 до 70 лет были разделены на две группы. Первой давали напитки с фенолами черной смородины, вторая группа получала плацебо.

Итоги эксперимента показали, что фенолы, или природные антиоксиданты значительно снижали уровень инсулина в крови. Инсулин отвечает за доставку глюкозы в клетки, но иногда они перестают на него реагировать, вследствие чего сахар накапливается в крови.

Возникает так называемое преддиабетическое состояние. Фенолы смородины регулируют этот процесс. Объяснить механизм такой способности фенолов ученые пока не могут. Для этого потребуются дальнейшие углубленные исследования.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Черная смородина – польза и вред! Кому нельзя есть смородину?
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Процессуальный хакинг: адвокаты потребкооператива посчитали обращение с УПК вольным
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Диетолог назвал полезную альтернативу коровьему молоку
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников