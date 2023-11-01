Food & Function: черная смородина способна предотвращать диабет

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Неожиданную пользу черной смородины обнаружили ученые Королевского колледжа Лондона. Садовая ягода оказалась способна предотвращать развитие диабета второго типа, пишет издание Food & Function.

Фото: "black currant (cassis)" by kahvikisu is licensed under CC BY 2.0.

Утверждение экспертов основывается на результатах исследования, в котором участвовали 29 человек. Добровольцы в возрасте от 18 до 70 лет были разделены на две группы. Первой давали напитки с фенолами черной смородины, вторая группа получала плацебо.

Итоги эксперимента показали, что фенолы, или природные антиоксиданты значительно снижали уровень инсулина в крови. Инсулин отвечает за доставку глюкозы в клетки, но иногда они перестают на него реагировать, вследствие чего сахар накапливается в крови.

Возникает так называемое преддиабетическое состояние. Фенолы смородины регулируют этот процесс. Объяснить механизм такой способности фенолов ученые пока не могут. Для этого потребуются дальнейшие углубленные исследования.

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