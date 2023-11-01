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Канада запрещает устанавливать продукцию "Лаборатории Касперского" в госучреждениях

1:14
Наука

Канада запрещает госработникам пользоваться антивирусами "Лаборатории Касперского", а также китайским мессенджером WeChat на рабочем месте.

Канада запрещает устанавливать продукцию "Лаборатории Касперского" в госучреждениях
Фото: CC BY-SA 4.0

В понедельник, 30 октября, канадское правительство объявило о запрете на установку инструментов кибербезопасности "Лаборатории Касперского", а также мессенджера WeChat на правительственные устройства.

С момента решения госработникам запрещено пользоваться этими программами, а в будущем в силу вступит запрет на их скачивание.

Сделано это было вследствие того, что данные продукты представляют "неприемлемый уровень риска" для приватности и безопасности. При этом, как заметил директор по информационным технологиям Канады, каких-либо киберинцидентов или случаев кибершпионажа со стороны провинившихся программ пока не зафиксировано.

"Лаборатория Касперского" ореагировала на решение, заявив, что это обвинение, совершенное исключительно в рамках геополитической борьбы и не имеющее за собой никаких конкретных доказательств. Китайское министерство иностранных дел выступило с аналогичным заявлением и призвало Канаду соблюдать правила свободного рынка.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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