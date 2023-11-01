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Эксперт Темкин заявил, что через 10 в космосе появятся свои пираты

2:55
Наука

Увеличение объема космического мусора, связанное с ростом количества спутников на орбите, не является единственной проблемой, связанной с использованием околоземного пространства в ближайшем десятилетии. По словам советника генерального директора компании "ЭКИПО" и эксперта рынка Аэронет НТИ Вячеслава Темкина, в будущем также появятся космические пираты, которые будут заниматься кражей или повреждением данных, передаваемых спутниками.

Эксперт Темкин заявил, что через 10 в космосе появятся свои пираты
Фото: Openverse by Jared Smith is licensed under CC BY-SA 2.0

"Соревнование в космосе в ближайшие 10 лет значительно возрастет. Это может привести к конфликту интересов не только между компаниями и корпорациями, но и между государствами. Космические пираты могут стать де-факто подконтрольными руководству этих стран. Кроме того, количество космического мусора будет расти быстрее, чем его можно будет утилизировать", — отметил Темкин.

Пиратство в космосе будет заключаться в создании помех, выведении из строя аппаратуры или самих спутников, перехвате данных, искажении передаваемой информации или команд. Особенно уязвимыми для таких атак будут спутники, находящиеся на самых низких орбитах. Для обеспечения безопасности всей системы, эксперт рекомендует размещать "головные" аппараты, ответственные за память и управление группой спутников, на орбитах выше.

Низкий космос — это обобщенное понятие, охватывающее широкий диапазон высот над поверхностью Земли. Согласно Темкину, этот диапазон пока не полностью исследован, что предоставляет России возможность лидировать в мире. Это можно достичь, поддерживая технологические проекты, направленные на использование низкого космоса для эффективного и экономичного выполнения задач, таких как мониторинг Земли, организация связи и интернета.

Темкин также отметил, что в России уже появляются и реализуются многочисленные проекты, связанные с исследованием ближнего космоса. В этой области разрабатываются новые технические решения и более эффективные полезные нагрузки, а также проводятся программы подготовки кадров для космической отрасли.

"На данный момент, на мой взгляд, важными проектами являются создание новых легких средств для вывода спутников в космос, а также увязка спутников с различных орбит в единую систему под управлением искусственного интеллекта. Например, наша компания работает над проектом, который имеет высокий потенциал для освоения высот от 150 до 200 километров.

Путем объединения спутников на разных орбитах мы можем создать передовую, многофункциональную и эффективную систему, способную быстро адаптироваться к новым задачам, включая управление с использованием искусственного интеллекта", — заключил эксперт.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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