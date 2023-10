Your browser does not support the audio element.

Ученые из Эдинбургского университета провели исследование, в ходе которого они установили, что гольф, скандинавская и обычная ходьба могут значительно улучшить когнитивные способности пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Medical Journal.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.