Ученые из Эдинбургского университета провели исследование, в ходе которого они установили, что гольф, скандинавская и обычная ходьба могут значительно улучшить когнитивные способности пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Medical Journal.
Исследователи стремились выяснить, существует ли связь между физической активностью и уровнем когнитивных способностей, таких как память, внимание, воображение, речь, логическое мышление и способность восприятия информации через органы чувств.
Для этой цели 25 здоровых пожилых людей были приглашены для участия в исследовании. Участники могли выбрать один из трех видов активности: игру в гольф или преодоление шести километров обычной ходьбой или скандинавской ходьбой. Они выполнили одну тренировку по своему выбору.
Исследователи, проанализировав полученные данные, пришли к выводу, что как гольф, так и два вида ходьбы способны существенно улучшить когнитивные способности пожилых людей и снизить риск развития деменции или болезни Альцгеймера. Кроме того, исследование выявило, что многие виды физической активности могут способствовать улучшению работы мозга, в зависимости от эффективности, продолжительности и интенсивности упражнений.
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