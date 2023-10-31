Ученые выявили, что помогает сохранить здоровье мозга в старшем возрасте

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Эдинбургского университета провели исследование, в ходе которого они установили, что гольф, скандинавская и обычная ходьба могут значительно улучшить когнитивные способности пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Medical Journal.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи стремились выяснить, существует ли связь между физической активностью и уровнем когнитивных способностей, таких как память, внимание, воображение, речь, логическое мышление и способность восприятия информации через органы чувств.

Для этой цели 25 здоровых пожилых людей были приглашены для участия в исследовании. Участники могли выбрать один из трех видов активности: игру в гольф или преодоление шести километров обычной ходьбой или скандинавской ходьбой. Они выполнили одну тренировку по своему выбору.

Исследователи, проанализировав полученные данные, пришли к выводу, что как гольф, так и два вида ходьбы способны существенно улучшить когнитивные способности пожилых людей и снизить риск развития деменции или болезни Альцгеймера. Кроме того, исследование выявило, что многие виды физической активности могут способствовать улучшению работы мозга, в зависимости от эффективности, продолжительности и интенсивности упражнений.

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