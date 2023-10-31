Функция Multiple Profiles в новой ОС Android 14 "убивает" телефоны

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Недавно выпущенная операционная система Android 14 столкнулась с серьезным недостатком, который вызывает сбои в работе некоторых мобильных устройств, сообщает издание "The GEEK".

Фото: openverse.org by Uncalno is licensed under CC BY 2.0.

Одной из главных новинок в этой операционной системе стала функция Multiple Profiles, позволяющая создавать различные профили, такие как рабочий, игровой или личный. Именно эта функция стала причиной возникновения проблем.

Пользователи, активировавшие данную функцию, столкнулись с бесконечными уведомлениями о нехватке памяти и ошибкой "Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning". Это может привести к неожиданным перезагрузкам смартфона, после чего устройство может зависнуть на начальном экране или начать бесконечный цикл перезагрузок.

Даже если удастся включить устройство, проблемы будут продолжаться. Например, невозможно будет сохранять фотографии, устанавливать новые приложения или перемещать данные на внешний накопитель, так как смартфон не будет иметь доступа к своему собственному хранилищу.

В Google уже объявили, что работают над устранением этой проблемы. Тем не менее, эксперты рекомендуют не спешить с обновлением и временно избегать активации функции Multiple Profiles в новой операционной системе.

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