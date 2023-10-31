ExtremeTech: учёные разработали очки с "эхолокацией" для незрячих людей

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Сиднейского технологического университета разработали инновационные очки, которые способны помочь людям с ограниченными возможностями зрения в ориентировании в окружающей среде. Их технология вдохновлена уникальными способностями летучих мышей и дельфинов, которые используют звуковые сигналы для понимания пространства, сообщает издание ExtremeTech.

Фото: Unsplash by Pawel Czerwinski

Эти "умные" очки способны генерировать акустические сигналы, меняющие скорость в зависимости от расстояния до объектов, что обеспечивает пользователям возможность ориентироваться в окружающем мире.

Этот метод восприятия был назван "акустическим осязанием" и представляет собой новый шаг в области технологий поддержки для людей с ограниченными зрительными возможностями.

В отличие от большинства устройств, предназначенных для поддержки людей с нарушениями зрения, которые используют камеры и визуальные сенсоры для анализа окружающей среды, эти "умные" очки фокусируются на более точном определении объектов, а не только на предоставлении общей информации о окружающей среде. Они способны "озвучивать" объекты, находящиеся поблизости от пользователя, независимо от их размера.

При надевании очков NReal пользователю доступно звуковое поле зрения в форме трапеции, которое измеряется с помощью звуковых сигналов. Эти сигналы меняют скорость в зависимости от близости объектов к полю зрения, что позволяет пользователям определить расстояние до объектов, используя аналогию с игрой "горячо или холодно".

В сентябре разработчики мозговых чипов Neuralink получили одобрение независимого экспертного совета для проведения клинических испытаний на людях. Первыми испытуемыми станут пациенты с параличом после повреждения шейного отдела спинного мозга и боковым амиотрофическим склерозом.

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