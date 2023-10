Киберэксперт Фесенко рассказала, как стать "невидимым" для мошенников

Your browser does not support the audio element.

Злоумышленники могут использовать украденные данные о местоположении пользователя с его смартфона в целях увеличения эффективности своих недобросовестных действий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой заявление эксперта по информационной безопасности из компании "Код Безопасности" Марии Фесенко.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.