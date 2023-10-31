Киберэксперт Фесенко рассказала, как стать "невидимым" для мошенников

Злоумышленники могут использовать украденные данные о местоположении пользователя с его смартфона в целях увеличения эффективности своих недобросовестных действий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой заявление эксперта по информационной безопасности из компании "Код Безопасности" Марии Фесенко.
По мнению Фесенко, геоданные помогают мошенникам создавать более убедительные сценарии при обмане своих жертв. Кроме того, информация о перемещении часто используется преследователями, и в таких случаях жертвами чаще всего оказываются женщины.
Для защиты своих геоданных от недобросовестных лиц Фесенко предлагает придерживаться четырех простых правил:
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