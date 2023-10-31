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Киберэксперт Фесенко рассказала, как стать "невидимым" для мошенников

1:12
Наука

Злоумышленники могут использовать украденные данные о местоположении пользователя с его смартфона в целях увеличения эффективности своих недобросовестных действий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой заявление эксперта по информационной безопасности из компании "Код Безопасности" Марии Фесенко.

Киберэксперт Фесенко рассказала, как стать "невидимым" для мошенников
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Фесенко, геоданные помогают мошенникам создавать более убедительные сценарии при обмане своих жертв. Кроме того, информация о перемещении часто используется преследователями, и в таких случаях жертвами чаще всего оказываются женщины.

Для защиты своих геоданных от недобросовестных лиц Фесенко предлагает придерживаться четырех простых правил:

  • Включайте GPS только в тех случаях, когда это действительно необходимо.
  • Не держите Bluetooth и Wi-Fi постоянно включенными, так как эти модули также могут собирать информацию о вашем местоположении.
  • Избавьтесь от неиспользуемых приложений, которые имеют доступ к геолокации.
  • Не добавляйте геометки к своим постам в социальных сетях и файлам, которые вы загружаете в облачные хранилища.

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Профессиональный хакер рассказал, как защитить сотовый телефон от взлома
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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