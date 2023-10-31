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Apple навсегда прекратила продажу ноутбуков с панелью Touch Bar

1:49
Наука

Компания Apple приняла решение прекратить производство и продажу 13-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar, которые оснащены процессорами M3, сообщает издание Astera.

Apple навсегда прекратила продажу ноутбуков с панелью Touch Bar
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сенсорная панель Touch Bar была внедрена в линейку MacBook Pro в октябре 2016 года и существовала в ноутбуках Apple в течение шести лет. Эта инновационная функция заменяла обычные функциональные клавиши на сенсорную панель, предоставляя дополнительные возможности и управление различными приложениями.

В 2020 году Apple представила новое поколение MacBook Pro с дизайном без Touch Bar, однако она продолжала предлагать на продажу старые модели ноутбуков с Touch Bar. Несмотря на это, MacBook Pro с Touch Bar все еще получали обновленные процессоры серии M, такие как M1 и M2, что обеспечивало высокую производительность и эффективность.

Однако третьему поколению процессоров серии M больше не предназначено быть доступным для ноутбуков с Touch Bar. В результате последнего обновления линейки продукции Apple на данный момент доступны всего две модели ноутбуков: 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro без Touch Bar, оснащенные процессорами M3.

Это решение вызвало разочарование среди поклонников, которые привыкли к функциональности Touch Bar и ценили ее возможности. Тем не менее, компания, вероятно, приняла это решение в рамках своей стратегии развития и перехода к новым технологиям, с целью улучшить пользовательский опыт и предоставить более современные функции в своих ноутбуках MacBook Pro.

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Touch Bar в MacBook Pro. Деньги на ветер? ► BIG GEEK
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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