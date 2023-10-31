«Лезвия» из акульих зубов, вероятно, использовались в ритуалах или войне в Индонезии 7000 лет назад

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Археологические раскопки на индонезийском острове Сулавеси привели к обнаружению двух уникальных и смертоносных артефактов, возраст которых составляет около 7000 лет. Речь идет о зубах тигровой акулы, использовавшихся в качестве лезвий.

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Эти находки, о которых сообщается в журнале "Antiquity", представляют собой одни из самых ранних археологических свидетельств использования акульих зубов в составном оружии, то есть оружии, состоящем из нескольких частей. До этого самыми старыми известными лезвиями из акульих зубов были те, которые датировались менее чем 5000 лет назад.

Международная команда исследователей использовала совместное сочетание научного анализа, экспериментального воспроизведения и наблюдений за недавними человеческими сообществами, чтобы определить, что два модифицированных акульих зуба когда-то были прикреплены к рукояткам и использовались в качестве лезвий. Вероятно, они применялись в ритуальных целях или в военных конфликтах.

Оба акульих зуба были обнаружены в ходе археологических раскопок, связанных с тоалианской культурой, сообществом собирателей, которое жило на юго-западе Сулавеси примерно 8000 лет назад и до неизвестного периода в ближайшем прошлом.

Зубы принадлежат тигровой акуле, которая имеет длину примерно 2 метра, и оба зуба имеют перфорации.

Микроскопический анализ зубов показал, что они были прочно закреплены на рукоятках с использованием растительных нитей и клея, который включал минеральные, растительные и животные компоненты. Аналогичный метод крепления можно обнаружить на современных лезвиях из акульих зубов, используемых различными культурами в Тихом океане.

Исследование краев каждого зуба показало, что они были использованы для прокалывания, разрезания и соскабливания мяса и костей. Но их использование привело к большему повреждению, чем акула могла бы нанести при кормлении.

Хотя на первый взгляд можно предположить, что тоалианцы использовали ножи из акульих зубов в повседневных задачах, этнографические, археологические и экспериментальные данные указывают на обратное. Наши эксперименты подтвердили, что ножи из зубов тигровой акулы одинаково эффективны при нанесении глубоких порезов как в боевых условиях, так и при разделке мяса.

Однако они быстро тупились, что делало их непрактичными для повседневного использования. Этот факт, а также способность акульих зубов наносить глубокие и разрывные раны, вероятно, объясняют, почему они использовались исключительно в конфликтных ситуациях и ритуальных действиях.

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