Техасские учёные обнаружили связь между агрессией и продуктивностью

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Эй-энд-эм в Техасе обнаружили связь между агрессивностью и производительностью, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Openverse by The_Vikkodamus is licensed under CC BY 2.0

Исследование показало, что агрессивные люди более эффективно справляются с задачами.

Эксперимент включал более 1400 студентов. Участникам предоставляли изображения, способные вызывать разнообразные эмоции, включая гнев, радость, грусть и другие. Затем испытуемых просили решить ряд анаграмм разной сложности.

Те студенты, у которых возникали агрессивные эмоции, показали лучшие результаты. Кроме того, они справлялись с более сложными заданиями, хотя для их выполнения им требовалось больше времени.

Также участникам предложили пройти трассу на горнолыжном симуляторе. Вновь, те, кто испытывал злобу, лучше справлялись с препятствиями, чем те, кто находился в других эмоциональных состояниях.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

АГРЕССИЯ. Зачем нам злость, почему мы кричим и деремся, и как перестать это делать