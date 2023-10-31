Исследователи из Университета Эй-энд-эм в Техасе обнаружили связь между агрессивностью и производительностью, сообщает "Газета.Ru".
Исследование показало, что агрессивные люди более эффективно справляются с задачами.
Эксперимент включал более 1400 студентов. Участникам предоставляли изображения, способные вызывать разнообразные эмоции, включая гнев, радость, грусть и другие. Затем испытуемых просили решить ряд анаграмм разной сложности.
Те студенты, у которых возникали агрессивные эмоции, показали лучшие результаты. Кроме того, они справлялись с более сложными заданиями, хотя для их выполнения им требовалось больше времени.
Также участникам предложили пройти трассу на горнолыжном симуляторе. Вновь, те, кто испытывал злобу, лучше справлялись с препятствиями, чем те, кто находился в других эмоциональных состояниях.
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