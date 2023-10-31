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Редкий крестообразный реликварий обнаружен в доме средневекового рыцаря в Польше

2:17
Наука

Археологи провели исследование остатков средневековой рыцарской усадьбы в Польше и обнаружили множество ценных артефактов, включая крестообразный религиозный медальон.

Редкий крестообразный реликварий обнаружен в доме средневекового рыцаря в Польше
Фото: openverse by AdamSelwood is licensed under CC BY 2.0

Исходно рыцарскую усадьбу обнаружили в июне на окраине деревни Вдовы, на юге Польши. Первоначальное исследование этого места позволило выявить остатки деревянной башни, которая когда-то стояла на вершине холма между 13 и 15 веками, хотя она была разрушена. Эту информацию предоставил сайт "Science in Polska", созданный благодаря сотрудничеству журналистов и правительственных СМИ Польши.

Более тщательное археологическое исследование раскопок привело к обнаружению крестообразного медальона, известного как "энколпион" (также известный как "энколпион" или "энгольпион"), что переводится с древнегреческого как "на груди". Этот религиозный предмет, сделанный из медного сплава, представлял собой важный символ, который носили христиане на груди в средневековые времена и часто содержал цитаты или изображения из христианской Библии.

Хотя личность рыцаря остается неизвестной, известно, что энколпии были частью облачений и одежды, которую носили восточные православные и восточно-католические епископы.

Помимо медальона, археологи обнаружили и другие предметы военного назначения, такие как три железных стремена, часть подковы, арбалетные стрелы и остатки веревок. Также были найдены различные артефакты, включая изделия из глины и железа, а также предметы бытового назначения, такие как печь, дверная фурнитура, висячий замок, ключи, гвозди, крючки и скобы. В раскопках также были обнаружены несколько серебряных монет и остатки пояса.

Эта бывшая рыцарская усадьба является частью более крупного археологического комплекса, который также включает остатки деревянной церкви и кладбища. Археологи начали исследования этого места еще в середине 19 века, однако большая часть усадьбы была разрушена в результате сельскохозяйственной деятельности, по данным "Science in Polska".

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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