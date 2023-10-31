В Москву возвращается бабье лето

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Столичный регион, как и города центра России – во власти не по-ноябрьски тёплой погоды. Отметки на градусниках поднялись существенно выше обычных для этого времени года показателей.

Фото: stv24.tv

На смену тёплым пуховикам и шапкам вновь приходят лёгкие демисезонные куртки. А взамен мокрого снега и холода на улице мягкое, как в сентябре, тепло. Сегодня, 31 октября, температурные значения выше нормы на пять градусов. Завтра – уже на восемь. Синоптики прогнозируют в Москве днём в среду плюс 14. На юге страны так и вовсе "бархатный сезон" - выше 20 градусов. "Виновники" такого совсем не ноябрьского потепления- прибывающие со стороны Африки воздушные массы.

"Отклонения от нормы сейчас очень высокие. Температура воздуха экстремально рекордная. До этого почти за полтора века наблюдений самые пиковые значения тепла в начале ноября отмечались в 1934 году – плюс 12, 6 градусов", - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

О том, что за окном всё-таки поздняя осень, погода напомнит в грядущие выходные. Прохлада с юго-востока ненадолго разбавит прогретый воздух. Но уже начало следующей недели вновь порадует жителей центральной России высокими температурными отметками и возможностью насладиться теплом в преддверии зимы.

