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В Москву возвращается бабье лето

1:33
Наука » Экология » Природа

Столичный регион, как и города центра России – во власти не по-ноябрьски тёплой погоды. Отметки на градусниках поднялись существенно выше обычных для этого времени года показателей.

В Москву возвращается бабье лето
Фото: stv24.tv

На смену тёплым пуховикам и шапкам вновь приходят лёгкие демисезонные куртки. А взамен мокрого снега и холода на улице мягкое, как в сентябре, тепло. Сегодня, 31 октября, температурные значения выше нормы на пять градусов. Завтра – уже на восемь. Синоптики прогнозируют в Москве днём в среду плюс 14. На юге страны так и вовсе "бархатный сезон" - выше 20 градусов. "Виновники" такого совсем не ноябрьского потепления- прибывающие со стороны Африки воздушные массы.

"Отклонения от нормы сейчас очень высокие. Температура воздуха экстремально рекордная. До этого почти за полтора века наблюдений самые пиковые значения тепла в начале ноября отмечались в 1934 году – плюс 12, 6 градусов", - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

О том, что за окном всё-таки поздняя осень, погода напомнит в грядущие выходные. Прохлада с юго-востока ненадолго разбавит прогретый воздух. Но уже начало следующей недели вновь порадует жителей центральной России высокими температурными отметками и возможностью насладиться теплом в преддверии зимы. 
 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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