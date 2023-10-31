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Новая функция: в WhatsApp* на iOS появились групповые звонки

Наука

В последней бета-версии мессенджера WhatsApp* для устройств с операционной системой iOS появилась возможность проводить групповые видеозвонки с участием до 31 участника. Эту информацию предоставило издание WABetaInfo, сообщает Газета.Ru.

Новая функция: в WhatsApp* на iOS появились групповые звонки
Фото: openverse.org by Alvy is licensed under CC BY 2.0.

Номер новой версии WhatsApp* составляет 23.21.72, и на данный момент приложение доступно для загрузки только для пользователей, участвующих в бета-тестировании.

По словам WABetaInfo, ранее в мессенджере также существовала опция групповых звонков для 32 аккаунтов. Однако предыдущая версия приложения ограничивала инициатора вызова в добавлении всего 15 контактов.

Новая функция WhatsApp* значительно улучшает опыт групповых вызовов, позволяя пользователям быстро собирать большие группы участников всего в пару кликов, и избавляя их от необходимости добавлять участников позднее.

Недавно аналогичная функция также появилась в бета-версии WhatsApp* для устройств с операционной системой Android, где номер версии составил 2.23.19.16.

* Приложение WhatsApp принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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