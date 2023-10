Новая функция: в WhatsApp* на iOS появились групповые звонки

В последней бета-версии мессенджера WhatsApp* для устройств с операционной системой iOS появилась возможность проводить групповые видеозвонки с участием до 31 участника. Эту информацию предоставило издание WABetaInfo, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse.org by Alvy is licensed under CC BY 2.0.