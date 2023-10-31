Ученые из Техасского университета в Остине (UT Austin) выявили полезное свойство гнева. Согласно опубликованному исследованию в Journal of Personality and Social Psychology, эта эмоция может оказаться мощным мотиватором, побуждающим людей к достижению сложных целей.
В рамках экспериментов с участием более тысячи испытуемых исследователи проводили тесты, призванные вызвать участников разные эмоциональные реакции, включая гнев, радость и печаль, а также нейтральное эмоциональное состояние. После этого участникам предлагались сложные задачи, такие как решение головоломок или участие в видеоиграх.
Во всех типах задач гнев оказал положительное воздействие на способность участников достигать поставленных перед ними целей в сравнении с теми, кто находился в нейтральном эмоциональном состоянии.
Исследователи утверждают, что эмоции, которые обычно рассматриваются как негативные, могут на самом деле служить сильным стимулом. Они также подчеркивают, что часто люди уделяют внимание только положительным эмоциям в процессе достижения своих целей, игнорируя негативные.
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