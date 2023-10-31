В России разработали FPV-комплекс для выявления загрязнений воздуха

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Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил инновационный FPV-комплекс "Хруст", разработанный для обнаружения химических и радиоактивных загрязнений в воздухе с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора организации Дмитрия Кузякина.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

"Комплекс в течение считанных секунд проводит мониторинг на площади в несколько кварталов и обнаруживает утечку с точностью до метра. Комплекс будет востребован у коммунальных служб и МЧС", — подчеркнул Кузякин.

Описанный комплекс представляет собой полноценный FPV-расчёт, хотя на борту беспилотных аппаратов вместо военной амуниции устанавливаются датчики для измерения окружающей среды, радиации и ядовитых газов. Глава ЦКБР также отметил, что они продолжат разрабатывать новые области гражданского применения боевых FPV-систем.

Кузякин также подчеркнул, что расширение сферы гражданского использования FPV-дронов поможет предоставить рабочие места высококвалифицированным пилотам после завершения СВО.

"Мы не должны разбрасываться такими специалистами и оставлять их компетенции без дела, опыт работы в сложных условиях войны может пригодиться и в мирной жизни", — заключил Кузякин.

Центр комплексных беспилотных решений базируется в Жуковском и является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Он специализируется на разработке и производстве FPV-дронов, обучении специалистов и сотрудничестве с силовыми ведомствами. ЦКБР самофинансируется.

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