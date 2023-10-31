Производство геля, созданного в ОмГМУ для восстановления эмали зубов и укрепления детских зубов против кариеса, было запущено в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Омского научно-образовательного центра Евгения Белопухова.
Согласно разработчикам, этот гель более эффективен в шесть раз по сравнению с импортными аналогами.
Галина Скрипкина, руководитель проекта и заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ, рассказала, что именно омские ученые были первыми в мире, кто разработал гелевые составы для предотвращения кариеса.
Она также уточнила, что последняя разработка успешно внедрена в производство.
Еще одним преимуществом отечественного геля является его удобство в использовании.
"Если импортным аналогом нужно пользоваться ежедневно два раза в день, то мы рекомендуем курсовой формат в две, максимум три недели. Именно в этот период минеральные компоненты активно встраиваются в эмаль, потом активность угасает", — отметила Скрипкина.
Это подтверждают научные исследования, проведенные на кафедре детской стоматологии ОмГМУ.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.