В Омске началось производство первого в мире геля для предотвращения кариеса

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Производство геля, созданного в ОмГМУ для восстановления эмали зубов и укрепления детских зубов против кариеса, было запущено в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Омского научно-образовательного центра Евгения Белопухова.

Фото: Openverse by Anderson Mancini is licensed under CC BY 2.0

Согласно разработчикам, этот гель более эффективен в шесть раз по сравнению с импортными аналогами.

Галина Скрипкина, руководитель проекта и заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ, рассказала, что именно омские ученые были первыми в мире, кто разработал гелевые составы для предотвращения кариеса.

Она также уточнила, что последняя разработка успешно внедрена в производство.

Еще одним преимуществом отечественного геля является его удобство в использовании.

"Если импортным аналогом нужно пользоваться ежедневно два раза в день, то мы рекомендуем курсовой формат в две, максимум три недели. Именно в этот период минеральные компоненты активно встраиваются в эмаль, потом активность угасает", — отметила Скрипкина.

Это подтверждают научные исследования, проведенные на кафедре детской стоматологии ОмГМУ.

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