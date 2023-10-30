Учёные обнаружили пользу шампанского для работы сердца и памяти

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Умеренное употребление шампанского может оказать благотворное воздействие на организм и способствовать предотвращению возрастных проблем. Учёные выявили несколько положительных аспектов, связанных с употреблением этого напитка, сообщает издание "МедикФорум".

Фото: Openverse by Vadim Indeikin is licensed under CC BY-SA 3.0

Исследователи из Университета Рединга обнаружили, что фенольные соединения, содержащиеся в шампанском, способны улучшить пространственную память.

Этот вид памяти позволяет нам ориентироваться в окружающем мире и решать сложные задачи. Кроме того, ученые утверждают, что употребление до трех стаканов шампанского в неделю может помочь предотвратить потерю памяти, связанную с возрастом, и замедлить развитие дегенеративных заболеваний головного мозга, включая болезнь Альцгеймера.

Эти положительные эффекты шампанского объясняются высоким содержанием антиоксидантов в нём, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспалительные процессы в организме.

Кроме того, шампанское содержит ресвератрол, антиоксидант, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращает повреждение сосудов, снижает уровень вредного холестерина и помогает предотвратить образование тромбов. Полифенолы, также присутствующие в шампанском, способствуют защите сердца, расслабляя сосуды и снижая артериальное давление.

Таким образом, разумное употребление шампанского может оказать положительное воздействие на организм и способствовать здоровью сердца.

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