Учёные ИТМО стоят на пороге разгадки тайны появления жизни на Земле

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Национального университета ИТМО, работая вместе с международной научной группой, установили, как образуются молекулы-коацерваты, которые сыграли ключевую роль в происхождении жизни на планете Земля.

Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Коацерваты — это комплексы молекул, которые содержат более высокую концентрацию коллоида (разбавленного вещества), чем другие части раствора с тем же химическим составом.

Согласно информации, опубликованной в журнале "Chem", ранее ученые предполагали, что белки, которые впоследствии стали основой для живых организмов, постепенно формировали сложные комплексы, в которых липидные молекулы оказывались вокруг них, подобно клеточной мембране.

В ходе проведенных экспериментов исследователям удалось частично подтвердить эту гипотезу. Они описали химическую систему, способную автоматически формировать коацерваты с использованием вычислительных методов. Этот процесс оказался очень схожим с развитием живых организмов, сообщает издание Russia Today.

Исходный материал был назван учеными "химическим бульоном", где молекулы различных веществ постоянно взаимодействуют друг с другом, что приводит к образованию новых соединений и способствует появлению коацерватов.

Моделирование помогло ученым раскрыть механизм образования коацерватов, которые были предшественниками жизни на Земле. Это знание стало важным шагом в исследованиях по созданию искусственных клеток.

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