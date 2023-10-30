Международная археологическая группа выполнила раскопки в городе Телль-Мухаммед на территории Ирака и обнаружила остатки ранее неизвестной крепости, принадлежащей эпохе Хаммурапи, сообщает "Главный региональный".
Раскопки проводились под руководством итальянских археологов из Университета Катании. Эти исследователи обнаружили убедительные доказательства того, что сам город появился на свет намного раньше, чем считалось ранее.
В настоящее время ученые пытаются установить точные даты основания города и выяснить, кто мог быть его первыми жителями.
Ученые утверждают, что происхождение этого города можно отнести к временам палеовавилонского периода, который известен как эпоха Хаммурапи.
Этот период связан с легендарным царем Вавилона, который правил приблизительно в 1793-1750 годах до нашей эры. Он также известен своими законами, ныне известными как законы Хаммурапи.
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