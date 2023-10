Международная археологическая группа выполнила раскопки в городе Телль-Мухаммед на территории Ирака и обнаружила остатки ранее неизвестной крепости, принадлежащей эпохе Хаммурапи, сообщает "Главный региональный".

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0