В Ираке археологи обнаружили город эпохи легендарного царя Хаммурапи

Международная археологическая группа выполнила раскопки в городе Телль-Мухаммед на территории Ирака и обнаружила остатки ранее неизвестной крепости, принадлежащей эпохе Хаммурапи, сообщает "Главный региональный".

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Раскопки проводились под руководством итальянских археологов из Университета Катании. Эти исследователи обнаружили убедительные доказательства того, что сам город появился на свет намного раньше, чем считалось ранее.

В настоящее время ученые пытаются установить точные даты основания города и выяснить, кто мог быть его первыми жителями.

Ученые утверждают, что происхождение этого города можно отнести к временам палеовавилонского периода, который известен как эпоха Хаммурапи.

Этот период связан с легендарным царем Вавилона, который правил приблизительно в 1793-1750 годах до нашей эры. Он также известен своими законами, ныне известными как законы Хаммурапи.

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Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Видеоурок по Всеобщей истории 5 класс