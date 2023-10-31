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Учёные выделили у кошек около 300 различных мордочек

Наука

Кошатникам, возможно, известны несколько характерных выражений морды их питомцев, такие как агрессия, испуг и удивление. Однако стоит подчеркнуть, что количество кошачьих выражений морды, которые эти животные способны производить и распознавать друг у друга, намного больше, чем мы предполагали.

Учёные выделили у кошек около 300 различных мордочек
Фото: https://s.yimg.com/

Исследование, опубликованное в журнале Behavioural Processes в этом месяце, обнаружило аж 276 разнообразных кошачьих мимических выражений, используемых для передачи враждебных и дружелюбных намерений, а также широкого спектра эмоций. Более того, ученые предполагают, что эти выражения могли развиться у кошек, проживших рядом с нами, людьми, в течение последних 10 000 лет.

Ветеринарный бихевиорист Дэниел Миллс из Университета Линкольна отмечает, что многие по-прежнему считают кошек несоциальными существами, но новое исследование говорит об обратном. Он подчеркивает, что у кошек происходит гораздо больше, чем нам известно.

Кошки могут вести одиночный образ жизни, но часто они находят друзей среди других кошек в домах людей или на улице. Одичавшие кошки даже могут образовывать многотысячные колонии, иногда занимая целые острова.

Студентка медицинского факультета Канзасского университета и любительница кошек Лорен Скотт, задавалась вопросом о том, как кошки общаются друг с другом. Она считает, что помимо борьбы, у кошек должны существовать такие важные аспекты, как дипломатия и обмен нежностями. Однако большинство предыдущих исследований сосредотачивались на изучении агрессивных выражений кошек.

В 2021 году Скотт провела исследование в котокафе CatCafé Lounge, которое находилось рядом с ее университетом, Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA). Она записала на видео 194 минуты кошачьей мимики, фокусируясь на ситуациях, когда кошки общались друг с другом. Затем она и эволюционный психолог Бриттани Флоркевич, работавшая в то время в UCLA и сейчас в Лионском колледже, проанализировали все движения лицевых мышц кошек, исключая те, которые связаны с дыханием, жеванием и зеванием.

Исследователи выявили 276 разных мимических выражений, которые кошки использовали при общении друг с другом. Каждое выражение включало около четырех из 26 уникальных движений морды, включая раздвигание губ, опускание челюсти, расширение или сужение зрачков, моргание и полуморгание, движения уголков губ, облизывание носа, положение ушей и усы. Для сравнения, у человека 44 уникальных мимических движения, хотя исследователи продолжают работать над определением их комбинаций. У собак было выявлено 27 мимических движений, но общее количество возможных выражений неизвестно.

Изучение результатов исследования позволило ученым утверждать, что большинство выражений морд кошек были либо дружелюбными (45%), либо агрессивными (37%). Оставшиеся 18% были двусмысленными и не попадали ни в одну из этих категорий.

Точное значение выражений и их смысл остается неясным. Однако в дружеском взаимодействии кошки обычно двигают ушами и усами в сторону другой кошки, в то время как во враждебной ситуации - в противоположную сторону. Сужение зрачков и облизывание губ также часто сопровождают агрессивные встречи.

Интересно, что некоторые из дружелюбных выражений у кошек схожи с выражениями, которые делают люди, собаки, обезьяны и другие животные. Это может указывать на наличие "общего игрового лица" у разных видов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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