Ученые: сидячий образ жизни увеличивает риск деменции

Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны пришли к выводу, что сидячий образ жизни существенно увеличивает риск развития деменции.
В ходе эксперимента с более чем ста тысячами участников, которые носили акселерометры для отслеживания двигательной активности, установлено, что проведение более 10 часов в сидячем положении в день значительно повышает вероятность возникновения данного заболевания, даже при наличии физической активности.
Для уточнения уровня физической активности, способного компенсировать негативные последствия сидячего образа жизни, требуются дополнительные исследования.
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