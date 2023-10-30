Ученые: сидячий образ жизни увеличивает риск деменции

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Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны пришли к выводу, что сидячий образ жизни существенно увеличивает риск развития деменции.

Фото: openverse by simonov is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе эксперимента с более чем ста тысячами участников, которые носили акселерометры для отслеживания двигательной активности, установлено, что проведение более 10 часов в сидячем положении в день значительно повышает вероятность возникновения данного заболевания, даже при наличии физической активности.

Для уточнения уровня физической активности, способного компенсировать негативные последствия сидячего образа жизни, требуются дополнительные исследования.

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