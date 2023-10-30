Инсайдер раскрыл возможное кодовое имя будущей консоли Nintendo

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Следующее поколение после Nintendo Switch будет называться Super Nintendo Play, по информации корейского источника For_Ataraxia. Она будет использовать картриджи и, как утверждается, будет иметь многоцветные кнопки, что напоминает дизайн контроллера Super Nintendo.

Фото: techspot. com

Также сообщается, что Nintendo Switch 2 останется гибридной консолью, но для подключения к телевизору не потребуется док-станция. О том, каким образом это будет реализовано, пока нет подробных сведений.

По предварительным данным, Nintendo Switch 2 планируется выпустить в 2024 году, и уже сейчас появляется все больше слухов и утечек о новой консоли. Недавно известный инсайдер Nate the Hate сообщил, что она будет поддерживать технологию DLSS 3.5 с возможностью реконструкции рейтрейсинга.

Кроме того, сама Nintendo недавно зарегистрировала патент на систему с двумя автономными экранами, способную делиться на две части.

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