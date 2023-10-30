В Google показали измерение пульса при помощи наушников

Инженеры Google разработали метод измерения медицинских показателей с использованием обычных наушников, сообщает издание 9to5Google.

Фото: Wikipedia by By Robert Nelson from Tarpon Springs, Florida is licensed under CC BY 2.0

Журналисты обратили внимание на публикацию специалистов компании на платформе Google Research. В ней описано, что инженеры придумали способ относительно точного измерения частоты сердечного ритма с помощью наушников.

В настоящее время фитнес-трекеры, смарт-часы и другие устройства используют фотоплетизмографию (PPG) для сбора данных о пульсе пользователя. Ученые из Google разработали метод сбора данных с использованием аудиоплетизмографии (APG), при которой устройство получает информацию через ультразвук. В данном случае передатчик излучает слабый сигнал, который отражается от стенок ушной раковины.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что сигнал может подвергаться искажениям в некоторых ситуациях. Для устранения помех ученые начали использовать несколько ультразвуковых частот и анализировать данные на основе наиболее точного сигнала.

Исследование Google включало в себя 153 участника. В результате было установлено, что новый метод позволяет довольно точно собирать медицинские данные. Частота ошибок при измерении пульса и вариабельности сердечного ритма составила 3,21% и 2,7% соответственно.

В марте китайская компания Huawei представила первые беспроводные наушники на рынке, способные измерять температуру и пульс. Гарнитуру Huawei FreeBuds Pro 2+ оценили в 1499 юаней, что приближается к 19 тысячам рублей.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...