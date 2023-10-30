Астрономы нашли очень массивную и почти темную галактику

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы открыли новую почти темную галактику, которую назвали "Нубе". Эта галактика стала самым массивным и протяженным объектом такого типа, найденным до настоящего времени. Её размер в несколько раз превосходит массу схожих ультрадиффузных галактик.

Фото: Openverse by Jared Smith is licensed under CC BY-SA 2.0

Почти темные галактики — это редкий класс диффузных галактик, которые практически не обнаруживаются в оптических наблюдениях неба. Они характеризуются очень низкой поверхностной яркостью, что означает низкую плотность звездной массы на квадратных парсеках, при этом внутри галактики может находиться большое количество атомарного водорода. Астрофизики интересуются такими галактиками, так как они могут помочь понять процессы формирования галактик при низких плотностях вещества и изучения свойств темной материи.

Группа астрономов под руководством Мирейи Монтес из Канарского института астрофизики объявила об обнаружении новой почти темной галактики, которую они назвали "Нубе". Она была изначально обнаружена в данных глубокого оптического обзора неба Stripe82 Legacy, а затем наблюдалась с использованием радиотелескопа Грин-Бэнк и оптического телескопа GTC.

Галактика "Нубе" имеет массу звезд, равную 3,9x108 массам Солнца, и является очень протяженной (с эффективным радиусом в 6,9 килопарсека) с очень низкой поверхностной яркостью (26,75 звездных величин на угловую секунду в квадрате). Возраст звезд в этой галактике оценивается в десять миллиардов лет. Общая масса галактики составляет 2,6x1010 масс Солнца, и отношение темной материи к звездной массе находится в диапазоне от 20 до 150. Галактика "Нубе" тусклее в десять раз и имеет втрое больший радиус по сравнению с ультрадиффузными галактиками с аналогичной массой звезд. Металличность этой галактики схожа с металличностью обычных карликовых галактик.

Исследователи пришли к выводу, что "Нубе" не может быть приливной карликовой галактикой, образовавшейся из материи, выброшенной из более крупных галактик в результате приливных взаимодействий. Существующие модели формирования ультрадиффузных галактик, в которых частицы темной материи рассматриваются как сверхлегкие аксионы, гораздо ближе к объяснению характеристик "Нубе".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...