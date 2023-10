В Перми разработали систему для регенерации человеческих костей

Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили об успешном методе для восстановления человеческих костей. По информации, предоставленной пресс-службой образовательного учреждения, данное развитие позволит адаптировать под конкретные случаи, что повысит скорость выздоровления пациентов. Такие имплантаты получили название "скаффолды". Они имитируют структуру естественной ткани. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Фото: "Народни музеј Лесковац - скелет жене са накитом, 11. век" by DjordjeMarkovic is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эти созданные структуры идеально имитируют естественную прочность костей, обладая подходящими характеристиками пористости, сжимаемости и проницаемости. Они имеют низкой упругость и высокий предел текучести.

Учёные провели испытания на растяжение, чтобы оценить свойства скаффолдов, и создали прототипы каждой модели с использованием биосовместимого материала полилактида с применением трёхмерной печати.

"Развитие <…> [подхода] позволит приблизить дизайн скаффолда к структуре человеческих костей, что поможет качественно их замещать и положительно скажется на процессах регенерации костных тканей при различных заболеваниях и повреждениях", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отметим, что новые скаффолды можно применять на границе различных типов тканей, таких как трабекулярная и кортикальная костная ткань. Первая служит для поддержания органов, вторая — для обеспечения опоры и защиты.

