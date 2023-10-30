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PLOS Biology: ученые сформировали новое понимание работы химиотерапии при раке

1:26
Наука

В ходе исследования, проведенного в Висконсинском университете, Мадисон, было выявлено, что эффективность химиотерапии ранее недооценивалась из-за недостаточного понимания механизма действия препаратов, применяемых при лечении рака.

PLOS Biology: ученые сформировали новое понимание работы химиотерапии при раке
Фото: Openverse by conservativeparty is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Ранее считалось, что химиотерапия воздействует на микротрубочки раковых клеток, приводя к их остановке и предотвращению деления. Однако оказалось, что процесс намного более сложен. Химиотерапевтические препараты воздействуют на деление раковых клеток, изменяя его ход, что в конечном итоге приводит к гибели новых клеток и остановке развития опухоли.

Это открытие было сделано в ходе экспериментов на лабораторных культурах с образцами опухолей, взятыми у пациенток с раком молочной железы (in vitro). Ученые обнаружили, что микротрубочки продолжали делиться после воздействия препарата, однако этот процесс протекал аномально и приводил к гибели клеток.

Это открытие имеет важное значение для будущего разработки новых лекарств от рака. Ученые пришли к выводу, что ранее были получены неправильные данные из-за использования более высоких концентраций препаратов в исследованиях, чем те, которые реально проникают в опухоль. Это открывает новые перспективы для создания более эффективных препаратов для лечения рака.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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