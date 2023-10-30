Ученые из Бирмингемского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что грамматические ошибки в речи могут вызывать у людей физическую реакцию, связанную с реакцией на стресс. Это проявляется в учащении сердцебиения.
Исследование включало 41 жителя Великобритании, для которых английский язык был родным. Они прослушивали образцы английской речи с разным количеством грамматических ошибок, и их сердечный ритм отслеживался во время эксперимента.
Чем больше ошибок содержал текст, тем быстрее билось сердце у испытуемых, что свидетельствовало о наличии стресса и реакции "бей или беги", характерной для организма при угрозе.
Ученые также обнаружили, что испытуемые зачастую сами не могли объяснить, что именно им не нравится в предложении, так как не могли вспомнить грамматическое правило. Это открытие помогает лучше понять связь между физиологией и познанием, открывая новые пути для дальнейших исследований.
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