Ученые нашли связь между грамматическими ошибками и психикой

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Ученые из Бирмингемского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что грамматические ошибки в речи могут вызывать у людей физическую реакцию, связанную с реакцией на стресс. Это проявляется в учащении сердцебиения.

Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Исследование включало 41 жителя Великобритании, для которых английский язык был родным. Они прослушивали образцы английской речи с разным количеством грамматических ошибок, и их сердечный ритм отслеживался во время эксперимента.

Чем больше ошибок содержал текст, тем быстрее билось сердце у испытуемых, что свидетельствовало о наличии стресса и реакции "бей или беги", характерной для организма при угрозе.

Ученые также обнаружили, что испытуемые зачастую сами не могли объяснить, что именно им не нравится в предложении, так как не могли вспомнить грамматическое правило. Это открытие помогает лучше понять связь между физиологией и познанием, открывая новые пути для дальнейших исследований.

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